Американские ученые намерены выращивать человеческие органы в свиньях

Эксперты компании Smithfield Foods намерены применить ДНК домашних животных для того чтобы сделать их легкие и сердце подходящими для пересадки человеку. Это позволит сократить биологические отходы.

Исследователи пытаются решить основную проблему, которая препятствует процессу трансплантации органов животных человеку, - сообщает «ТАСС».

У млекопитающих есть гены, которые восприимчивы к ряду вирусов. Для удачной операции экспертам надо заблокировать эту часть ДНК.