Американские ученые намерены выращивать человеческие органы в свиньях
Эксперты компании Smithfield Foods намерены применить ДНК домашних животных для того чтобы сделать их легкие и сердце подходящими для пересадки человеку. Это позволит сократить биологические отходы.
Исследователи пытаются решить основную проблему, которая препятствует процессу трансплантации органов животных человеку, - сообщает «ТАСС».
У млекопитающих есть гены, которые восприимчивы к ряду вирусов. Для удачной операции экспертам надо заблокировать эту часть ДНК.
Следующая новость Иракский чиновник предложил сбрасывать финики на Мосул
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии