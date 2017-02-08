Американские сенаторы хотят заблокировать возможное снятие санкций с РФ
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект, предусматривающий снятие санкций, действующих в отношении России, исключительно с разрешения Конгресса.
По словам сенатора-республиканца Линдси Грэхама, Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие с нее санкций.
Он отметил, что снятие санкций будет неправильно расценено союзниками США, которые находятся под российским давлением.
По мнению другого автора законопроекта, сенатора-демократа Бена Кардина, снятие США санкций с России повлечет за собой потерю доверия союзников в Европе и по всему миру. Об этом сообщает «Интерфакс».
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