Американские морпехи признали превосходство России

Командующий Корпусом морской пехоты CIF генерал Роберт Неллер признал уязвимость перед Россией.

«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США», — заявил американский военный.

Он также отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

По словам Неллера, США больше не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, сообщает «РИА Новости».

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