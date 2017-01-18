Американские журналисты написали открытое письмо Трампу

Главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп от лица всех американских журналистов направил открытое письмо будущему главе Белого дома Дональду Трампу, в котором обозначил принципы работы прессы и подверг критике действия избранного президента США.

«В эти последние дни в преддверии вашей инаугурации, мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые», - цитирует текст послания «Интерфакс».

Поуп отметил, что считает недопустимыми угрозы судебным преследованием, высказанные Трампом по отношению к ряду СМИ.

«В твиттере вы издевались, угрожали отдельным репортерам и поощряли ваших сторонников к тому же. Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода», - отмечается в письме.

Автор послания напомнил Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

«Вы правы, и это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в документах», - говорится в документе.

Вместе с тем, если президент имеет право определять свои правила работы с прессой, то и журналисты имеют такое же право.

«Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателем и зрителям», - отмечается в открытом письме.