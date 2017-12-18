Американские истребители попытались догнать НЛО

Министерство обороны США рассекретило видео, на котором военные летчики преследуют неопознанный летающий объект.

Инцидент произошел в 2004 году у побережья Сан-Диего. Попытку перехвата предприняли два истребителя F/A-18 Super Hornets.

По словам пилотов, объект был замечен на высоте 24 километров. Он летел со скоростью, которая была выше, чем у любого американского военного самолета, сообщает издание The Independent.

Один из пилотов отметил, что объект во время полета вращался вокруг своей оси. У него не было заметно крыльев и он не оставлял следов от двигателей. В какой-то момент аппарат резко набрал скорость и просто исчез. При этом временно вышел из строя радар истребителя, неспособный зафиксировать подобную скорость, передает Sputnik International.