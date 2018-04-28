Американские истребители F-35 имеют русские корни

Семейство малозаметных американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеет «русское происхождение» и обладает общими чертами с советским Як-141, говорится в статье американского портала Task and Purpose.

«Хотя Як-141 «Вольный стиль» технически не может считаться предшественником F-35, но у JSF похоже, есть хоть какая-то русская ДНК, касающаяся дизайна двигателя, и как только F-35 появился в США, Як-141 умер в России», — пишет издание.

Кроме того, авторы статьи утверждают, что между Lockheed и ОКБ Яковлева в 1991 году был заключен договор, согласно которому американские компании получили доступ к многолетним разработкам и испытаниям о Як-141.

«Это была критически важная информация, которая помогла начать разработку двигателей — сердца современных F-35», — отмечает издание.

Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет палубный самолет вертикального/короткого взлёта и посадки разработки ОКБ Яковлева, сообщает «Национальная служба новостей».