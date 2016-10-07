Американские физики создали квантовый «временной кристалл»

Американским ученым удалось впервые создать так называемый "временной кристалл". Внутри этой структуры время течет не непрерывно, а своеобразными "шагами".

То есть, другими словами, в таких кристаллах законы физики ведут себя особым образом, порождая необычные периодические структуры не в пространстве, как в обычных кристаллах, а во времени.

Кристаллы времени – необычные структуры, их существование было предсказано в феврале 2012 года нобелевским лауреатом Фрэнком Вильчеком.

Что касается их прикладного применения, то кристаллы можно использовать для создания квантовой памяти. Однако, сначала необходимо перепроверить выводы американских физиков, а уже потом думать о возможном практическом применении, сообщает РИА Новости.