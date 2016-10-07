Американские физики создали квантовый «временной кристалл»
Американским ученым удалось впервые создать так называемый "временной кристалл". Внутри этой структуры время течет не непрерывно, а своеобразными "шагами".
То есть, другими словами, в таких кристаллах законы физики ведут себя особым образом, порождая необычные периодические структуры не в пространстве, как в обычных кристаллах, а во времени.
Кристаллы времени – необычные структуры, их существование было предсказано в феврале 2012 года нобелевским лауреатом Фрэнком Вильчеком.
Что касается их прикладного применения, то кристаллы можно использовать для создания квантовой памяти. Однако, сначала необходимо перепроверить выводы американских физиков, а уже потом думать о возможном практическом применении, сообщает РИА Новости.
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