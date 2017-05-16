Американские физики изобрели «говорящую» бумагу
Американские ученые создали особый материал, некую «говорящую бумагу». Он способен преобразовывать механические колебания в электричество, а также вырабатывать разные звуки.
Новая разработка специалистов разрешит создать первую «говорящую газету» или же «поющий флаг». В основе изобретения – первая гибкая плоская материя, ранее о которой можно было только мечтать.
Эксперты говорят, что совсем скоро сделают газету, на страницах которую будут встраивать микрофоны или же громкоговорители. Это говорит о том, что газета будущего может однажды общаться с читателем и отвечать на его вопросы, - сообщают «Аргументы и факты».
Специалисты полагают, что новая разработка будет использоваться и для подавления шума и создания других систем предупреждения о надвигающейся опасности.
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