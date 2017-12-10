Американские эксперты сулят поражение США в войне с Китаем и Россией

Американская корпорация RAND подготовила доклад, в котором говорится, что США может проиграть войну с Россией или Китаем.

В докладе сообщается, что от РФ и КНР исходит угроза «в отношении интересов национальной безопасности» США. В качестве причин поражения Америки в войне с Китаем или Россией эксперты называют уменьшение расходов на оборону в США, передает «Коммерсантъ».

Пентагон на смог прокомментировать изложенную в докладе информацию. Уточняется, что на исследование были выделены средства Минобороны. Это означает, что оно могло знать о содержании доклада.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не станет защищать страны НАТО от России, так как они не платят за свое присутствие в альянсе.