Американские беспилотники сами будут выбирать жертв

Американские военные хотят предоставить беспилотникам право самим выбирать цель уничтожения.

Ученые США разрабатывают новый тип дронов, которые будут самостоятельно искать и уничтожать цели.

Таким образом, военная машина, управляемая искусственным интеллектом, получит задание и будет его выполнять, однако ключевые решения о нанесении удара по боевой технике, выстрелу в человека машина будет принимать самостоятельно.

По мнению разработчиков, до минимума снижается риск человеческой ошибки. Кроме того, с операторов беспилотников снимается ответственность за убийство, так как машина просто выполняет свою задачу и не способна рефлексировать, сообщает Life.