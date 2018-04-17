Американские беспилотники сами будут выбирать жертв
Американские военные хотят предоставить беспилотникам право самим выбирать цель уничтожения.
Ученые США разрабатывают новый тип дронов, которые будут самостоятельно искать и уничтожать цели.
Таким образом, военная машина, управляемая искусственным интеллектом, получит задание и будет его выполнять, однако ключевые решения о нанесении удара по боевой технике, выстрелу в человека машина будет принимать самостоятельно.
По мнению разработчиков, до минимума снижается риск человеческой ошибки. Кроме того, с операторов беспилотников снимается ответственность за убийство, так как машина просто выполняет свою задачу и не способна рефлексировать, сообщает Life.
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