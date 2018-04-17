Американские беспилотники сами будут выбирать жертв

Американские военные хотят предоставить беспилотникам право самим выбирать цель уничтожения.

Ученые США разрабатывают новый тип дронов, которые будут самостоятельно искать и уничтожать цели.

Таким образом, военная машина, управляемая искусственным интеллектом, получит задание и будет его выполнять, однако ключевые решения о нанесении удара по боевой технике, выстрелу в человека машина будет принимать самостоятельно.

По мнению разработчиков, до минимума снижается риск человеческой ошибки. Кроме того, с операторов беспилотников снимается ответственность за убийство, так как машина просто выполняет свою задачу и не способна рефлексировать, сообщает Life.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: вооружение
Следующая новость В работе мессенджера Viber произошел сбой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО