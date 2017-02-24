Американские активисты призвали посадить Обаму в тюрьму

Участники акции, организованной международным Шиллеровским институтом, призвали посадить экс-президента США Барака Обаму в тюрьму за причастность к государственному перевороту на Украине.

Акция проходила одновременно в Нью-Йорке, Бостоне, Хьютоне, а также в Берлине. Активисты в течение нескольких часов раздавали прохожим печатные издания, согласно которым смена власти на Украине была инициирована администрацией Обамы и осуществлена при непосредственной поддержке миллиардера Джорджа Сороса.

По словам представителя института Дайан Сэр, акция направлена на то, чтобы «весь мир узнал правду» о событиях на Украине трехлетней давности, сообщает ТАСС. Она отметила, что многие прохожие проявляли интерес к этой информации.

Сэр добавила, что американцы должны знать о произошедшем на Украине, поскольку аналогичная ситуация угрожает и США. «Те же люди пытаются теперь отстранить от власти американского президента Дональда Трампа», - пояснила она.

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Теги:
Места: США, Украина
Персоны: Барак Обама
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