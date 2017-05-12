Американская телеведущая заговорила по-русски в ожидании «хозяев» из Москвы

Американская телеведущая Джули Рогински начала выпуск программы с обращения к зрителям на русском языке.

«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — сказала Рогински по-русски, отметив, что таким образом попыталась продемонстрировать «потенциальным хозяевам» знание их родного языка.

По ее мнению, Россия с каждым днем постепенно захватывает правительство США.

Кроме того, не забыла Рогински и про увольнение главы ФБР Джеймса Коми, которое, по ее мнению, стало последним шагом на пути России к захвату США, сообщает РИА Новости.