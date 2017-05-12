Американская телеведущая заговорила по-русски в ожидании «хозяев» из Москвы

Американская телеведущая Джули Рогински начала выпуск программы с обращения к зрителям на русском языке.

«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — сказала Рогински по-русски, отметив, что таким образом попыталась продемонстрировать «потенциальным хозяевам» знание их родного языка.

По ее мнению, Россия с каждым днем постепенно захватывает правительство США.

Кроме того, не забыла Рогински и про увольнение главы ФБР Джеймса Коми, которое, по ее мнению, стало последним шагом на пути России к захвату США, сообщает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость МВД и СК опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО