Американская разведка заподозрила советника Трампа в связях с Россией

Разведка США проверяет советника кандидата в президенты Дональда Трампа Картера Пейджа на наличие возможных связей с Россией.

В частности, выясняется, мог ли Пейдж вести переговоры с высокопоставленными официальными лицами в РФ по ряду вопросов, в том числе относительно отмены санкций в случае победы Трампа на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Yahoo News.

Проверка проводится на фоне обвинений в адрес Москвы относительно оказания влияния на выборы в США. Под подозрение Пейдж попал с подачи лидера демократов в сенате Гарри Рида.

Источник портала в спецслужбах подтвердил, что слежка за Пейджем ведется.

Ранее СМИ сообщали, что ФБР не удалось найти связи между самим Трампом, его советниками и Россией.