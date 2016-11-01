Американская разведка заподозрила советника Трампа в связях с Россией
Разведка США проверяет советника кандидата в президенты Дональда Трампа Картера Пейджа на наличие возможных связей с Россией.
В частности, выясняется, мог ли Пейдж вести переговоры с высокопоставленными официальными лицами в РФ по ряду вопросов, в том числе относительно отмены санкций в случае победы Трампа на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Yahoo News.
Проверка проводится на фоне обвинений в адрес Москвы относительно оказания влияния на выборы в США. Под подозрение Пейдж попал с подачи лидера демократов в сенате Гарри Рида.
Источник портала в спецслужбах подтвердил, что слежка за Пейджем ведется.
Ранее СМИ сообщали, что ФБР не удалось найти связи между самим Трампом, его советниками и Россией.
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