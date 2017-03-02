Американская разведка считает посла России в США шпионом

Разведка США подозревает российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка в шпионаже.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывших и действующих представителей американского правительства. Поводом для него послужили недавние публикации о встречах дипломата с главой Минюста США Джеффом Сешнсом. Последний предпочел о них умолчать при утверждении его кандидатуры в сенате, передает РИА «Новости».

Кроме того, телеканал припомнил и историю с Майклом Флинном, лишившимся должности советника президента США, который также утаил часть информации о встречах с Кисляком. По мнению телеканала, спецслужбы США встревожили контакты Флинна с послом именно из-за «потенциальной близости» дипломата к разведке РФ.