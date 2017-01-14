Американская разведка признала компромат на Трампа фальшивкой

Американская разведка признала, что опубликованный компромат на Дональда Трампа является фальшивкой. Об этом заявил сам избранный президент США.

Трамп не привел дополнительных подробностей, кто именно из представителей разведки так считает, сообщает РИА Новости.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed.

Позже стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence Кристофер Стил.