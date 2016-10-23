Американская порноактриса обвинила Трампа в сексуальных домогательствах
Порноактриса из США Джесика Дрейк заявила, что кандидат в президенты Дональд Трамп пытался склонить ее к сексуальным отношениям 10 лет назад.
Об этом она рассказала СМИ на пресс-конференции.
В предвыборном штабе Трампа мгновенно отреагировали на эти обвинения.
- Эта история от начала до конца является вымыслом, что безобразно. Фотография (на которой Трамп снялся вместе с обвинительницей) является одной из тысяч, сделать которые мистер Трамп соглашался из уважения к людям, просивших его сфотографироваться вместе с ними. Мистер Трамп не знает эту персону, не помнит ее и даже не хотел бы ее знать, - заявили представители штаба.
Сторонники Трампа также добавили, что к этой истории приложила руку Хиллари Клинтон, которая пытается подтасовать выборы.
Сам Трамп обещал подать в суд на каждую из 11 женщин, которые необоснованно и лживо обвинили его в домогательствах.
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