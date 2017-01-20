Американская полиция задержала освещавшего протесты в Вашингтоне журналиста RT
Освещавшего протесты в Вашингтоне во время инаугурации нового президента США Дональда Трампа корреспондента российского телеканала RT арестовала американская полиция.
Он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что предъявил свое удостоверение журналиста, - сообщает RT.
Ранее сообщалось, что протестующие против избрания Дональда Трампа на пост президента устроили беспорядки в Вашингтоне, где проходит инаугурация 45-го президента США.
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