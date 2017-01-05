Американская певица Ферги снялась в новом клипе в майке с портретом Пушкина

В клипе на песню Life Goes On американская певица Фёрги снялась в майке с портретом российского поэта Александра Пушкина, который подписан строкой из стихотворения классика «Не дай мне бог сойти с ума».

Соответствующий клип опубликован на официальном канале певицы в YouTube. С середины декабря его успели посмотреть уже более 7 миллионов раз, - сообщает RT.

Ферги получила известность в середине 2000-х как вокалистка группы The Black Eyed Peas. В настоящее время она выступает сольно.