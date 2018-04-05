Американская молодежь верит в «теорию плоской Земли»

Более 33 процентов американских школьников и студентов сомневаются в том, что Земля круглая.

В настоящее время в США появилось много общественных движений, утверждающих, что Земля на самом деле является плоской, как об этом говорит Библия или мифы древних греков.

Ученые, НАСА и авиакомпании, по мнению сторонников «плоской земли», скрывают этот факт от населения планеты.

Согласно опросу, проведенному аналитическим агентством YouGov, два процента жителей США уверены в том, что Земля является плоской, еще 14 процентов американцев сомневаются, что Земля похожа на шар, сообщает «РИА Новости».