Американская легенда решила купить итальянскую
Американская компания Harley-Davidson Inc начала переговоры о приобретении Ducati Motor Holding SpA.
Переговоры пока находятся на предварительной стадии, сообщает издание The Wall Street Journal. До этого, около месяца назад представители американского производителя мотоциклов посещали предприятие Ducati в Болонье и провели встречу с его менеджерами.
Компания Ducati основана в 1926 году. Выпуск мотоциклов она наладила после Второй мировой войны. В настоящее время объем производства составляет примерно 40 тысяч мотоциклов в год. Компания является частью немецкого автоконцерна Volkswagen AG.
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