Американская журналистка рассказала, какой Путин «при выключенной камере»

Ведущая американского канала NBC Мегин Келли, будучи модератором в дискуссиях Петербургского международного экономического форума, сообщила, что российский президент любит, когда ему бросают вызов.

Она сказала: «При включённой камере это был другой человек, не такой, как при выключенной». Как пишет агентство URA.RU, ведущая подчеркнула, что общение с президентом при выключенной камере «было очень личностным», а на официальных мероприятиях он становился таким, «которого мы все знаем».

RT цитирует Келли: «Он был настроен по-боевому, не уступал. Он, скорее, нападал по большинству вопросов. Это был тот президент, который нравится россиянам».

С 1 по 3 июне в Санкт-Петербурге состоялся международный экономический форум, который проводится с 1997 года под патронатом президента России Владимира Путина.