Американская фирма торговала ботинками со свастикой

Американская обувная компания Conal International Trading отозвала из торговой сети партию мужских ботинок с изображением свастики на подошве. Фирма объяснила, что казус произошел на заводе в Китае, где выпускается эта модель.

Первым на особенность ботинок обратил внимание покупатель, разместивший новость на сайте Reddit. Красноречивая фотография с подписью собрала более двух с половиной миллионов просмотров.

Компании пришлось извиниться перед покупателями и изъять партию обуви со свастикой из продажи, сообщает ТАСС.