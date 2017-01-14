Американская фирма торговала ботинками со свастикой
Американская обувная компания Conal International Trading отозвала из торговой сети партию мужских ботинок с изображением свастики на подошве. Фирма объяснила, что казус произошел на заводе в Китае, где выпускается эта модель.
Первым на особенность ботинок обратил внимание покупатель, разместивший новость на сайте Reddit. Красноречивая фотография с подписью собрала более двух с половиной миллионов просмотров.
Компании пришлось извиниться перед покупателями и изъять партию обуви со свастикой из продажи, сообщает ТАСС.
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