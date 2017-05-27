Американская Delta Airlines возобновила прямые рейсы в Москву
Американский авиаперевозчик Delta Airlines с 27 мая вновь открывает регулярные рейсы в Россию.
Как сообщает Коммерсант.ru со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта «Шереметьево», полеты будут осуществляться на самолете Boeing 767. В пресс-службе заявили: «Авиакомпания начнет летать с 27 мая с частотой пять раз в неделю».
В сентябре прошлого года Delta Airlines перестала осущестлять полеты в Москву до следующего летнего периода. Зимой улететь в США без пересадок можно было только компанией «Аэрофлот». Delta Airlines оказались четвертым зарубежным авиаперевозчиком, покинувшим Россию в 2016 году из-за падения рынка.
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