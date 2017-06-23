Американка предпочла съемку во взрослом кино карьере педагога

Учитель средней школы в США Нина Скай отказалась бросить работу порноактрисы после того, как администрация учебного заведения пригрозила ей увольнением.

По ее словам, руководство школы пообещало предлагало следующий выход из ситуации: за Скай сохраняется работа и ей помогают с арендой жилья, а взамен она покидает индустрию фильмов для взрослых. Однако учительница, теперь уже бывшая, сделала иной выбор.

Она заявила изданию New York Post, что любит секс и «легкие деньги», которые он приносит. Скай также похвасталась, что за свою первую съемку получила две с половиной тысячи долларов – самый большой свой единовременный заработок.

В прошлом году петербургский педагог Светлана Тополь лишилась работы в гимназии после того, как пользователи Сети обнаружили ролики с ее участием на сайтах для взрослых.

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