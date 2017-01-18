Американка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах

Бывшая участница реалити-шоу Дональда Трампа «Кандидат», американка Саммер Зервос подала иск в суд против избранного президента США, обвинив его в сексуальных домогательствах в 2007 году.

- Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он собирается поступить с Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок по отношению к мисс Зервос, она откажется от иска, - приводит издание слова адвоката Глории Оллред.

Ранее Трамп назвал всех женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, лгуньями. Зервос хочет, чтобы избранный президент взял эти слова назад, признав факт домогательств, сообщает интернет-издание «Экономика сегодня».

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов. Он вступит в должность 20 января 2017 года.