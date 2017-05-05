Американка отсудила у Johnson & Johnson более 100 миллионов долларов

Жительница американского города Сент-Луис выиграла судебный процесс против компании Johnson & Johnson.

Согласно решению суда, компания должна будет выплатить ей компенсацию в размере 110 миллионов долларов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Истица утверждает длительное применение продукции J&J привело к онкологическому заболеванию. Женщина уточнила, что на протяжении 40 лет ежедневно использовала производимую компанией присыпку с тальком.

Несколько лет назад у нее диагностировали рак яичников, который впоследствии распространился на печень. В настоящее время женщина продолжает лечение и проходит курс химиотерапии.