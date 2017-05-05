Американка отсудила у Johnson & Johnson более 100 миллионов долларов
Жительница американского города Сент-Луис выиграла судебный процесс против компании Johnson & Johnson.
Согласно решению суда, компания должна будет выплатить ей компенсацию в размере 110 миллионов долларов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Истица утверждает длительное применение продукции J&J привело к онкологическому заболеванию. Женщина уточнила, что на протяжении 40 лет ежедневно использовала производимую компанией присыпку с тальком.
Несколько лет назад у нее диагностировали рак яичников, который впоследствии распространился на печень. В настоящее время женщина продолжает лечение и проходит курс химиотерапии.
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