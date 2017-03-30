Американист назвал сроки травли Трампа демократами
Травля президента США Дональда Трампа Демократической партией может продолжаться как минимум два года.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН, предположил, что сложившаяся внутриполитическая ситуация в США сохранится до промежуточных выборов в Конгресс.
«Тогда демократы сделают попытку увеличить свое присутствие в Конгрессе, чтобы получить дополнительные места. Тогда они могут Трампу указывать. Сейчас они мешают, а потом они будут ему указывать», - пояснил эксперт.
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