Американец застрелил пришедшую раньше времени жену

Житель американского штата Северная Королина Билл Уильямс застрелил собственную жену, приняв ее за грабителя, пишет газета Daily Mail.

Как уточняется в материале, в день трагедии супруга убийцы Джина Уильямс пришла домой с работы раньше, чем обычно. 49-летний американец, услышав шум открывающейся двери, открыл огонь из ружья.

Когда он понял, что застрелил собственную жену, с которой прожил в браке 17 лет, он бросился ей на помощь, но было уже поздно, женщина скончалась от пулевого ранения в шею.

Инцидент произошел в первом часу ночи, и американец открыл огонь на поражение даже не выяснив, кто находится за дверью. Полиция не предъявила Уильямсу никаких обвинений.