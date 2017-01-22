Американец застрелил пришедшую раньше времени жену
Житель американского штата Северная Королина Билл Уильямс застрелил собственную жену, приняв ее за грабителя, пишет газета Daily Mail.
Как уточняется в материале, в день трагедии супруга убийцы Джина Уильямс пришла домой с работы раньше, чем обычно. 49-летний американец, услышав шум открывающейся двери, открыл огонь из ружья.
Когда он понял, что застрелил собственную жену, с которой прожил в браке 17 лет, он бросился ей на помощь, но было уже поздно, женщина скончалась от пулевого ранения в шею.
Инцидент произошел в первом часу ночи, и американец открыл огонь на поражение даже не выяснив, кто находится за дверью. Полиция не предъявила Уильямсу никаких обвинений.
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