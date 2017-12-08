Американец сядет на 15 лет за осквернение мечети

Житель США Майкл Вольф получил 15 лет тюрьмы за нападение и осквернение мечети Масджид аль-Мунин во Флориде.

Инцидент произошел в начале прошлого года в городе Тайтусвилл. Вольф с помощью мачете разбил в храме окна и фонари на фасаде, а затем подбросил к дверям кусок бекона.

Поскольку всего его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, Вольф не стал отпираться и пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в совершении преступления на почве религиозной ненависти.

Ранее американец неоднократно бывал за решеткой. На его счету незаконное хранение наркотиков, кража со взломом и другие преступления, сообщает Florida Today.