Американец получил 45 лет тюрьмы за подготовку теракта
Гражданина США приговорили к 45 годам тюремного заключения за подготовку теракта против американских военных в Афганистане.
Суд присяжных в Бостоне признал Муханада Махмуд Аль-Фарека виновным по девяти статьям. В их числе которых также оказание поддержки террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России), сговор с целью взрыва в правительственном учреждении, использование оружия массового поражения.
Согласно материалам дела, преступления террористической направленности совершались Аль-Фареком на протяжении семи лет, сообщает Nation News.
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