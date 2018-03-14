Американец получил 45 лет тюрьмы за подготовку теракта

Гражданина США приговорили к 45 годам тюремного заключения за подготовку теракта против американских военных в Афганистане.

Суд присяжных в Бостоне признал Муханада Махмуд Аль-Фарека виновным по девяти статьям. В их числе которых также оказание поддержки террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России), сговор с целью взрыва в правительственном учреждении, использование оружия массового поражения.

Согласно материалам дела, преступления террористической направленности совершались Аль-Фареком на протяжении семи лет, сообщает Nation News.