Американец получил пулю в ногу от своей собаки
Житель американского штата Айова получил огнестрельное ранение во время игры с собакой.
У мужчины при себе был пистолет, который находился в кобуре. Предполагается, что в ходе игры четвероногий друг американца каким-то образом задел оружие и снял его с предохранителя, после чего в прыжке задел курок.
В результате выстрела мужчина был легко ранен в ногу. Причем, он заметил это не сразу, а только после того, как увидел на полу собственную кровь.
В полиции, рассмотрев инцидент, признали его случайностью. Претензий к владельцу оружия у правоохранителей не возникло, поскольку у него имелись все необходимые документы, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на издание The Messenger.
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