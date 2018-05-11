Американец получил пулю в ногу от своей собаки

Житель американского штата Айова получил огнестрельное ранение во время игры с собакой.

У мужчины при себе был пистолет, который находился в кобуре. Предполагается, что в ходе игры четвероногий друг американца каким-то образом задел оружие и снял его с предохранителя, после чего в прыжке задел курок.

В результате выстрела мужчина был легко ранен в ногу. Причем, он заметил это не сразу, а только после того, как увидел на полу собственную кровь.

В полиции, рассмотрев инцидент, признали его случайностью. Претензий к владельцу оружия у правоохранителей не возникло, поскольку у него имелись все необходимые документы, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на издание The Messenger.