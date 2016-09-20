Америка пересмотрит перспективы сотрудничества с РФ по Сирии

Власти США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с Россией по Сирии, сообщает РИА «Новости».

- Соединенные Штаты будут поднимать вопрос (об этом в переговорах) с Россией. Учитывая вопиющие нарушения прекращения огня, мы пересмотрим перспективы сотрудничества с Россией, — говорится в сообщении Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что гуманитарный конвой ООН, отправленный в два населенных пункта провинций Алеппо и Хомс для более чем 160 тысяч человек, подвергся обстрелу. Постпред Саудовской Аравии при всемирной организации обвинил в ударе правительственные силы Сирии.