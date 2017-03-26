Америка объявила о санкциях в отношении восьми российских организаций

Америка ввела новые санкции в отношении РФ, на этот раз под запрет попали восемь российских компаний из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового поражения. Незаконным госдепартамент США посчитал их сотрудничество с КНДР, Сирией и Ираном.

По данным представителя госдепа Америки, «введенные санкции стали результатом регулярно проводимой оценки действий, как того требует данное законодательство». Он добавил, что новые ограничительные меры не связаны с санкциями, принятыми в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма.

Санкции введены в отношении «Росборонэкспорта», объединения «Авиаэкспорт», НПО «Конструкторское бюро машиностроения» и «Базальт», Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральского тренировочного центра гражданской авиации, Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, 150-ого Авиационно-ремонтного завода, сообщает РИА Новости.

Как стало известно из официального сообщения госдепартамента, опубликованного на сайте ведомства, санкции были введены 21 марта, однако объявлено о них 24 марта. В чем именно США обвиняют российские компании, в госдепартаменте не комментируют.