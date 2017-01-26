The American Interest поставил Россию на четвертое место в списке величайших держав

Американский журнал The American Interest составил рейтинг самых могущественных государств мира, в который включил восемь стран.

Первое место издание отдало США, затем идут Китай и Япония, а на четвертой строке расположилась Россия, опередившая Германию всего на один пункт, далее следуют Индия, Иран и Израиль, - сообщает RT.

«Как и в прошлом веке, Соединенные Штаты остаются самым влиятельным государством на планете», — поясняется в статье The American Interest.

Составители списка добавляют, что Америка сохранила лидерство в мире, несмотря на то что для администрации Барака Обамы ушедший год оказался одним из худших: президент не смог преуспеть на внешнеполитической арене, не многое ему удалось сделать и внутри страны.

Для Пекина же, по мнению редакции, год стал весьма успешным. «Воспользовавшись пассивностью Америки, Китай спроецировал свое влияние на регионы Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, создал там систему искусственных насыпных островов, а под конец года еще и перехватил американский военный дрон», — напоминает журнал.

Говоря о России, авторы публикации отметили успехи Москвы на дипломатическом поле. «Путин одержал победу в Сирии как в военном смысле, так и на словах, позволив Асаду вернуть контроль над Алеппо и тем самым унижив Соединенные Штаты», — отмечается в статье.

Важным достижением Кремля составители рейтинга также называют возврат России к диалогу с Турцией. «У России теперь выгодная позиция для того, чтобы разобщить Турцию и Запад», — утверждает The American Interest.