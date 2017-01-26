The American Interest поставил Россию на четвертое место в списке величайших держав

Американский журнал The American Interest составил рейтинг самых могущественных государств мира, в который включил восемь стран.

Первое место издание отдало США, затем идут Китай и Япония, а на четвертой строке расположилась Россия, опередившая Германию всего на один пункт, далее следуют Индия, Иран и Израиль, - сообщает RT.

«Как и в прошлом веке, Соединенные Штаты остаются самым влиятельным государством на планете», — поясняется в статье The American Interest.

Составители списка добавляют, что Америка сохранила лидерство в мире, несмотря на то что для администрации Барака Обамы ушедший год оказался одним из худших: президент не смог преуспеть на внешнеполитической арене, не многое ему удалось сделать и внутри страны.

Для Пекина же, по мнению редакции, год стал весьма успешным. «Воспользовавшись пассивностью Америки, Китай спроецировал свое влияние на регионы Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, создал там систему искусственных насыпных островов, а под конец года еще и перехватил американский военный дрон», — напоминает журнал.

Говоря о России, авторы публикации отметили успехи Москвы на дипломатическом поле. «Путин одержал победу в Сирии как в военном смысле, так и на словах, позволив Асаду вернуть контроль над Алеппо и тем самым унижив Соединенные Штаты», — отмечается в статье.

Важным достижением Кремля составители рейтинга также называют возврат России к диалогу с Турцией. «У России теперь выгодная позиция для того, чтобы разобщить Турцию и Запад», — утверждает The American Interest.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Верховный суд Греции отклонил требование Анкары об экстрадиции турецких военных

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО