Amazon снимет сериал «Властелин колец» за миллиард долларов

Данную сумму планируется потратить на производство пяти сезонов.

По сведениям издания The Hollywood Reporter, в сериале могут быть использованы материалы из экранизаций произведений Джона Рональда Руэла Толкина, снятых режиссером Питером Джексоном.

Копания Amazon приобрела права на съемки сериала в ноябре прошлого года за 250 миллионов долларов.