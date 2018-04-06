Amazon снимет сериал «Властелин колец» за миллиард долларов
Данную сумму планируется потратить на производство пяти сезонов.
По сведениям издания The Hollywood Reporter, в сериале могут быть использованы материалы из экранизаций произведений Джона Рональда Руэла Толкина, снятых режиссером Питером Джексоном.
Копания Amazon приобрела права на съемки сериала в ноябре прошлого года за 250 миллионов долларов.
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