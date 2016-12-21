Amazon добавит для покупателей из РФ 18 процентов НДС

Amazon Web Services с 1 января 2017 года к стоимости покупок, совершенных россиянами, будет прибавлять 18 процентов НДС.

Как уточняется в материале, надбавка будет действовать только для физических лиц. Юрлицам предлагается подтвердить свой статус, отправив реквизиты на почту Amazon, в ином случае надбавка будет такой же, как и для физлиц.

Amazon принял такое решение в связи с новым законом, принятым на территории РФ, согласно которому, компании, производящие торговые операции в интернете, реализовывая электронный контент на территории России, облагаются налогом. Закон стал известен, как «налог на Google». Об этом сообщает интернет-издание Oane.ws.