Аман Тулеев возглавил парламент Кемеровской области
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран председателем областного совета народных депутатов. За его кандидатуру проголосовали 38 из 39 депутатов.
Отмечается, что Аман Тулеев являлся единственным кандидатом на пост спикера.
1 апреля Аман Тулеев добровольно сложил с себя полномочия губернатора Кемеровской области после страшной трагедии 25 марта, когда в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка, сообщает «Национальная служба новостей».
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