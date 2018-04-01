Аман Тулеев подал заявление об отставке
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покидает пост главы региона по собственному желанию.
Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной администрации.
«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», - рассказал собеседник агентства.
Тулееву 73 года, он возглавил Кемеровскую область в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона. Его полномочия на новом сроке истекают в 2020 году.
В период работы Тулеева в должности главы Кемеровской области не раз появлялась информация о проблемах с его здоровьем и предстоящей отставке. Так, 22 мая 2017 года он официально ушел в отпуск, который продлили из-за операции с межпозвонковыми дисками.
Согласно Уставу области, исполнять обязанности губернатора будет его первый заместитель.
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