На Аляске сочли более выгодным для штата пребывание в составе РФ
Представитель правительства штата Аляска Крейг Флинер предположил, что регион получил бы большее развитие, если бы находился под управлением России.
По его мнению, Москва видела бы в Аляске стратегический регион из-за близости к США и Канаде и развивала бы его с точки зрения национальной безопасности. «И это бы в свою очередь привело к развитию нефти, газа и минеральных ресурсов. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы более развит», - цитирует Флинера РИА «Новости».
В то же время он отметил маловероятность возвращения Аляски России. На это не согласятся ни власти США, ни жители штата.
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