На Аляске одиннадцатилетний ребенок спас родных от медведя выстрелом в нос
На Аляске мальчик одиннадцати лет по имени Эллиот Кларк спас родных от медведя, выстрелив ему в нос.
Как сообщает РИА Новости, инцидент случился на прошлой неделе. В момент, когда Эллиот вместе с отцом, дядей и двоюродным братом гуляли по лесу, на одного из взрослых напал хищник. Мальчик не растерялся и несколько раз выстрелил в медведя.
Позже отец ребенка уточнил, что один выстрел пришелся в плечо зверю, а второй - в нос. Он подчеркнул, что их спасло только то, что ребенок нес оружие в руках, а не на плече.
Ранее медведь зашел в алкогольный магазин на Аляске и стал интересоваться прилавком с конфетами. Хозяину торговой точки удалось выгнать зверя на улицу.
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