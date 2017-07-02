На Аляске одиннадцатилетний ребенок спас родных от медведя выстрелом в нос

На Аляске мальчик одиннадцати лет по имени Эллиот Кларк спас родных от медведя, выстрелив ему в нос.

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился на прошлой неделе. В момент, когда Эллиот вместе с отцом, дядей и двоюродным братом гуляли по лесу, на одного из взрослых напал хищник. Мальчик не растерялся и несколько раз выстрелил в медведя.

Позже отец ребенка уточнил, что один выстрел пришелся в плечо зверю, а второй - в нос. Он подчеркнул, что их спасло только то, что ребенок нес оружие в руках, а не на плече.

Ранее медведь зашел в алкогольный магазин на Аляске и стал интересоваться прилавком с конфетами. Хозяину торговой точки удалось выгнать зверя на улицу.