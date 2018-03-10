На Аляске альпинистов обяжут уносить с собой отходы жизнедеятельности

В национальном парке на Аляске запретят альпинистам оставлять отходы жизнедеятельности на природе во время восхождений.

Желающие взойти на самую высокую гору в США - Денали - должны будут собирать пищеварительные отходы в семилитровые ведра, которые необходимо прикреплять к рюкзаку. Такие меры введут для того, чтобы избежать загрязнения горы, передает телеканал «360».

Эксперты доказали, что человеческие отходы не разлагаются, а «плывут» вниз по горе.

Начиная с 1970 годов, на Денали поднялись более 34 тыс. альпинистов. Они оставили после себя около 66 тонн отходов, вследствие чего туристы стали жаловаться на грязный лагерь на высоте более пяти тысяч метров.