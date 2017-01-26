В Алтайском крае в снежный затор попали пять автобусов и 44 легковых автомобиля
Пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля попали в снежный затор в Алтайском крае, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Власов.
По его словам, инцидент произошел на участке Николаевка - Курья – Поспелиха. Власов уточнил, что два пассажирских автобуса застряли между населенными пунктами Новофирсово и Николаевка, еще два - в районе поселка Курья, еще один автобус, который следовал в Казахстан, обнаружили члены мобильной группировки.
Всего в результате пришлось эвакуировать 168 человек, замерзавших на трассах.
Отмечается, что некоторые легковые автомобили почти полностью занесло снегом. Пассажиры провели в автобусах 17 часов, дожидаясь помощи, сообщает ТАСС.
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