В Алтайском крае людей готовят к эвакуации из-за паводка

В городе Рубцовск Алтайского края городе подтоплено более полусотни домов.

Экстренные службы готовятся к эвакуации людей из зоны бедствия, сообщает RG.ru.

Досталось и соседним поселкам - с 7 по 10 апреля в поселке Западный подтопило 172 приусадебных участка и 51 жилой дом, в которых проживают свыше 160 человек.

Чтобы остановить разгул стихии, в Западном организовали откачку поверхностных вод за пределы поселка. На помощь прибыла аэромобильная группировка регионального управления МЧС. Сейчас специалисты экстренно строят водоотводной канал в поселке и расчищают арыки.

По прогнозу синоптиков, теплая погода, которая продержится в крае до 17 апреля, приведет к дружному снеготаянию и вскрытию большинства рек. Гидрологи опасаются, что вышедшая из берегов Обь затопит село Усть-Чарышская Пристань, поселок Затон в Барнауле и город Камень-на-Оби, а подъем воды в реке Чарыш грозит селу Белоглазово.

По оценке спасателей, в случае масштабного паводка в зоне затопления в крае могут оказаться 204 населенных пункта и около 15 тысяч жилых домов, где проживает свыше 40 тысяч человек.

Рубцовск расположен в Алейской степи (Предалтайская равнина), на левом берегу реки Алей (приток Оби), в 290 км к юго-западу от Барнаула.

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Места: Россия
Организации: МЧС
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