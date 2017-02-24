Алтайского чиновника арестовали по подозрению в получении крупной взятки

Глава Кош-Агачского района республики Алтай Ауельхан Джаткамбаев решением суда отправлен под арест сроком на два месяца.

Чиновник подозревается в получении взятки в размере трех миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР по региону.

По версии следствия, Джаткамбаев мог получить незаконное вознаграждение от некоего предпринимателя, обеспечив его фирме получение госконтракта на строительство общеобразовательной школы в одном из населенных пунктов района. Стоимость контракта превышает 217 миллионов рублей.