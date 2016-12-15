Алтайский ученый открыл новый вид паука

Ученый Алтайского государственного университета Александр Фомичев обнаружил ранее неизвестный род пауков. Как сказал Фомичев, свое открытие он сделал во время стажировки в Зоологическом музее университета в Финляндии.

Ранее во время экспедиции в Монголию, ученый скапливал пауков, и в Северной Европе начал их доскональное изучение. Фомичев установил раньше неизвестных 17 видов и один новый род пауков. Он поведал, что высокогорный паук-волк обладает необычной морфологией, - сообщают «Актуальные новости».

Напомним, американские ученые заявили, что пауки могут улавливать звуковые колебания на значительном расстоянии. Ранее ученые считали, что пауки могут слышать звук, источник которого расположен в нескольких сантиметрах.