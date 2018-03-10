Алтайский край установит курортный сбор после эксперимента в Белокурихе

Алтайский край после эксперимента с курортным сбором в городе Белокуриха планирует распространить этот опыт и на другие туристические места региона.

Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от края Михаил Щетинин. Он отметил, что курортный сбор будет введен 1 мая только в Белокурихе, так как этот город является центром санаторно-курортного туризма.

Сенатор подчеркнул, что власти постарались минимизировать сбор, «чтобы он не лег тяжким бременем на плечи отдыхающих».

«По мере того, как мы получим апробацию этого нововведения, мы будем распространять его и на другие территории Алтайского края, где культивируется туризм», - цитирует Щетинина «РИА Новости».

Алтайский край стал пилотным регионом России, где с 1 мая введена плата за пользование курортной инфраструктурой. Стоимость сбора составляет 30 руб. в сутки с человека.