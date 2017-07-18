Алтайский чиновник получил 8 лет колонии за взятки

Бывший заместитель губернатора Алтайского края, руководитель главного управления образования и молодежной политики Юрий Денисов и его супруга Татьяна Денисова осуждены за коррупцию.

Следствие установило, что в период с ноября 2009 по март 2016 года Денисов получал от руководителей трех подведомственных ему образовательных учреждений взятки, которые касались решения финансовых и кадровых вопросов.

Следователям удалось доказать четыре эпизода преступной деятельности чиновника на общую сумму взяток более 2,5 миллиона рублей, отмечает RG.ru.

Приговором суда Барнаула экс-вице-губернатор осужден на 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строго режима, его жена получила 5 лет и 1 месяц условно как посредник.

Также суд оштрафовал Юрия Денисова на 4,5 миллиона рублей, а его супруге предстоит выплатить 1,7 миллиона рублей.

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