Алтайская больница подала в суд на потерявшую ребенка женщину
В Алтайском крае 31-летняя Татьяна Трушина, потерявшая ребенка во время родов, обвинила врачей в халатности, однако больница в ответ попыталась опротестовать получение женщиной материнского капитала.
Как уточняется в материале, конфликт произошел в Курьинской центральной больнице, где рожала Трушина.
По словам роженицы, она просила врачей сделать кесарево, однако медики отказались, в результате ребенок умер от асфиксии.
В свою очередь медики утверждают, что погиб не ребенок, а плод, несмотря на то, что администрация больницы выдала Трушиной свидетельство о рождении.
Татьяна Трушина, будучи беременной, подала документы на ипотеку, поэтому теперь медики пытаются в суде оспорить получение женщиной материнского капитала, сообщает Life.
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