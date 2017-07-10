Алтайская больница подала в суд на потерявшую ребенка женщину

В Алтайском крае 31-летняя Татьяна Трушина, потерявшая ребенка во время родов, обвинила врачей в халатности, однако больница в ответ попыталась опротестовать получение женщиной материнского капитала.

Как уточняется в материале, конфликт произошел в Курьинской центральной больнице, где рожала Трушина.

По словам роженицы, она просила врачей сделать кесарево, однако медики отказались, в результате ребенок умер от асфиксии.

В свою очередь медики утверждают, что погиб не ребенок, а плод, несмотря на то, что администрация больницы выдала Трушиной свидетельство о рождении.

Татьяна Трушина, будучи беременной, подала документы на ипотеку, поэтому теперь медики пытаются в суде оспорить получение женщиной материнского капитала, сообщает Life.