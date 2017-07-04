На Алтае проводница вытолкнула пассажиров из поезда на ходу

Проводница поезда дальнего следования на Алтае заставляла пассажиров выпрыгивать из вагона на ходу, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2016 года проводница поезда, следовавшего по маршруту Бийск — Новосибирск, не предупредила двух пассажирок о прибытии на станцию Алтайская, а после отправления от станции потребовала, чтобы они выпрыгнули из вагона во время движения.

В результате пассажирки, вынужденные выпрыгнуть из движущегося состава с багажом в руках, получили ушибы и ссадины.

Проводницу признали виновной и приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».