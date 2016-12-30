На Алтае СКР начал проверку после ДТП с участием маршрутки
СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса, в котором пострадали семь человек.
Инцидент произошел накануне в Заринске. По данным ведомства, водитель маршрутки допустил столкновение с легковым автомобилем «Киа», не оценив должным образом дорожные условия, передает РИА «Новости».
В числе пострадавших в результате столкновения транспортных средств трое детей. Один из них госпитализирован.
По итогам проверки будет дана оценка действиям автоперевозчика относительно соблюдения требований безопасности жизни и здоровья пассажиров.
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